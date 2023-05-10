Семья кубинца пострадала во время пожара в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В пожаре пострадала квартира семьи Гомес. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В группе Академического говорится, что жители района решили помочь семье и собрать средства для восстановления жилья.
В квартире сгорели балкон и спальня. В ней не осталось ничего. В момент возгорания супруга Армандо находилась дома с дочерью. Она рассказала, что пыталась потушить пламя, но заливать из тазиков не получилось. В результате она вместе с дочерью вышла на улицу. Причины произошедшего пока неизвестны, пишет Е1.
Напомним, пожар на улице Краснолесья, 99 в Екатеринбурге охватил несколько этажей. Сначала загорелась квартира на 10 этаже. Спасателями эвакуированы 50 человек. Никто в результате не пострадал.