Семья кубинца пострадала во время пожара в Екатеринбурге

В квартире сгорели балкон и спальня. В ней не осталось ничего. В момент возгорания супруга Армандо находилась дома с дочерью. Она рассказала, что пыталась потушить пламя, но заливать из тазиков не получилось. В результате она вместе с дочерью вышла на улицу. Причины произошедшего пока неизвестны, пишет Е1.