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После избиения ребенка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

26 мая 2023, 12:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после избиения мужчиной несовершеннолетнего мальчика.

Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. По информации регионального СУ СК РФ, это произошло 24 мая в подъезде одного из домов по улице Родонитовой.

Именно там 45-летний Житель Нижнего Тагила побил 12-летнего екатеринбуржца. Это произошло на фоне вспыхнувшей между ними ссоры.

Сейчас мальчику оказывают помощь в стенах больницы. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Известно, что в полицию обратились родители ребенка. Папа мальчика сказал, что неизвестный мужчина побил школьника в подъезде. Злоумышленника оперативно разыскали.

Уроженец Нижнего Тагила избил дразнившего его ребенка в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Дети#Уголовное дело#Побои#Избиение#Криминал#Елена Озерова
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