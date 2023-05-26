После избиения ребенка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. По информации регионального СУ СК РФ, это произошло 24 мая в подъезде одного из домов по улице Родонитовой.
Именно там 45-летний Житель Нижнего Тагила побил 12-летнего екатеринбуржца. Это произошло на фоне вспыхнувшей между ними ссоры.
Сейчас мальчику оказывают помощь в стенах больницы. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Известно, что в полицию обратились родители ребенка. Папа мальчика сказал, что неизвестный мужчина побил школьника в подъезде. Злоумышленника оперативно разыскали.