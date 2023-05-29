690 свердловских новорожденных получили электронное свидетельство о рождении

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Для того, чтобы оформить электронное свидетельство о рождении, нужно иметь аккаунт на портале «Госуслуги». На следующий день после того, как необходимые документы для оформления поступят с «Госуслуг» в ЗАГС, сотрудник организации регистрирует ребенка.
Далее в личный кабинет «Госуслуг» одного из родителей поступит оповещение о том, что регистрация оформлена. Также запись из ЗАГСа придет в соцфонд, который, в свою очередь, отправит в личный кабинет родителя номер СНИЛС новорожденного.
Напомним, через «Госуслуги» можно подать заявление на единое пособие для детей. С начала 2023 года его назначили 53 417 семьям, в которых есть дети.