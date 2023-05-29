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690 свердловских новорожденных получили электронное свидетельство о рождении

29 мая 2023, 03:32
Фото: 1MI
Всего в 2023 году зарегистрировано 14 тысяч новорожденных детей, и только 5% родителей оформили электронные свидетельства о рождении. Об этом сообщили в Департаменте информполитики Свердловской области.

Для того, чтобы оформить электронное свидетельство о рождении, нужно иметь аккаунт на портале «Госуслуги». На следующий день после того, как необходимые документы для оформления поступят с «Госуслуг» в ЗАГС, сотрудник организации регистрирует ребенка.

Далее в личный кабинет «Госуслуг» одного из родителей поступит оповещение о том, что регистрация оформлена. Также запись из ЗАГСа придет в соцфонд, который, в свою очередь, отправит в личный кабинет родителя номер СНИЛС новорожденного.

Напомним, через «Госуслуги» можно подать заявление на единое пособие для детей. С начала 2023 года его назначили 53 417 семьям, в которых есть дети.

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#Новорожденные#Свидетельство о рождении#Госуслуги#Ребенок#Регистрация#ЗАГС#Общество#Свердловская область#Елизавета Зиборова
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