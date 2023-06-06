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В Екатеринбурге прокуратура отозвала свою апелляцию в отношении Евгения Ройзмана*

6 июня 2023, 08:59
Фото: 1MI
Прокуратура передумала оспаривать приговор Евгению Ройзману*. Теперь все ограничения для экс-мэра Екатеринбурга сняты.

Ранее Евгений Ройзман* был оштрафован на 260 тысяч рублей за дискредитацию армии, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

А сегодня, 6 июня, прокурор отозвал апелляционное представление. В прокуратуре отказались от комментариев. Смысла в неожиданном порыве ведомства не увидел и адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов.

Ранее он сообщал, что не видит в этом смысла, так как «приговор суда на сто процентов удовлетворял требования прокурора».

* — признан иноагентом.

260 тысяч штрафа заплатит экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* за дискредитацию ВС РФ
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Прокуратура#Ройзман#Приговор#Происшествия
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