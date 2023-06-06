В Екатеринбурге прокуратура отозвала свою апелляцию в отношении Евгения Ройзмана*

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Ранее Евгений Ройзман* был оштрафован на 260 тысяч рублей за дискредитацию армии, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
А сегодня, 6 июня, прокурор отозвал апелляционное представление. В прокуратуре отказались от комментариев. Смысла в неожиданном порыве ведомства не увидел и адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов.
Ранее он сообщал, что не видит в этом смысла, так как «приговор суда на сто процентов удовлетворял требования прокурора».
* — признан иноагентом.