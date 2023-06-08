tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Изображение материала

Победа в конкурсе для жителя Екатеринбурга закончилась полицией

8 июня 2023, 09:43
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга выиграл наркотик в конкурсе, но попал в полицию

Наркотик в конкурсе выиграл житель Екатеринбурга, однако вместо дозы получил лишь срок.

Победитель конкурса Андрей ранее уже дважды был судим за хранение запрещенных препаратов, сообщает КП-Екатеринбург».

Когда он не в первый раз решил заказать наркотики в интернете, случайно увидел розыгрыш призов в Телеграме, где они разыгрывались. Получив координаты места закладки, он пошел ее искать, однако его остановили и задержали полицейские.

Всплыло все благодаря тому, что стражи порядка решили взглянуть на телефон остановленного прохожего. Там они и увидели фотографии локации с «закладкой», куда он направлялся.

Мужчина сразу во всем признался. Суд признал его виновным в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере. Ему назначено три года отбывания в колонии.

Фаршированную наркотиками рыбу пыталась вывезти из Екатеринбурга пенсионерка
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростки рекламируют наркотики в Нижнем ТагилеЭкс-борец с наркотиками из Нижнего Тагила внесен в реестр коррупционеров50 грамм наркотиков найдено у неработающего жителя Нижнего Тагила
#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Наркотики#Конкурс#Розыгрыш#Криминал
Подпишитесь
«Вскрытие делали без меня»: житель Черноисточинска о застреленном щенке алабая
Вчера, 10:48
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
6 июня 06:16
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
5 июня 15:32
Житель Нижнего Тагила заплатит 150 тысяч рублей знакомой за простреленную щеку
6 июня 07:31
Ремонт дорог на ГГМ в Нижнем Тагиле в рамках БКД идет по плану
6 июня 15:39
Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила
6 июня 10:13