Победа в конкурсе для жителя Екатеринбурга закончилась полицией

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Победитель конкурса Андрей ранее уже дважды был судим за хранение запрещенных препаратов, сообщает КП-Екатеринбург».
Когда он не в первый раз решил заказать наркотики в интернете, случайно увидел розыгрыш призов в Телеграме, где они разыгрывались. Получив координаты места закладки, он пошел ее искать, однако его остановили и задержали полицейские.
Всплыло все благодаря тому, что стражи порядка решили взглянуть на телефон остановленного прохожего. Там они и увидели фотографии локации с «закладкой», куда он направлялся.
Мужчина сразу во всем признался. Суд признал его виновным в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере. Ему назначено три года отбывания в колонии.