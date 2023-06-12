tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Изображение материала

50 радиостанций для обмена данными получат лесничества Свердловской области

12 июня 2023, 06:49
Фото: 1MI
Лесничества Свердловской области получат 50 радиостанций, при помощи которых они смогут оперативно обмениваться информацией о пожарах.

Таким образом будет пополнен уже имеющийся запас раций. Их настроят на авиационный диапазон — таким образом летчики обменяются данными с коллегами наземных служб.

По данным департамента информационной политики по региону, на эти цели будет выделено 2,7 млн рублей. В общей сложности радиостанции получат26 лесничеств.

Помимо прочих преимуществ, рации позволят им своевременно осуществлять сброс воды на горящие участки, а также высадку десанта.

В Нижнем Тагиле удалось потушить крупные пожары с помощью волонтеров
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области сохраняется высокая пожароопасностьПочти все лесные пожары потушены в Свердловской областиПредприниматель заплатит миллион за незаконно срубленные сосны в Свердловской области
#Елена Озерова#Пожар#Лесничества#Обмен информацией#Природа#Свердловская область
Подпишитесь
Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
10 июня 06:38
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
9 июня 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Пьяная мать без прав с детьми насмерть сбила мужчину в Нижнем Тагиле
10 июня 14:31
Природные пожары из-за ударов молний тушат в Свердловской области
Вчера, 06:30
Житель Нижнего Тагила попался на незаконной сдаче в аренду квартиры
Вчера, 09:10