50 радиостанций для обмена данными получат лесничества Свердловской области

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Таким образом будет пополнен уже имеющийся запас раций. Их настроят на авиационный диапазон — таким образом летчики обменяются данными с коллегами наземных служб.
По данным департамента информационной политики по региону, на эти цели будет выделено 2,7 млн рублей. В общей сложности радиостанции получат26 лесничеств.
Помимо прочих преимуществ, рации позволят им своевременно осуществлять сброс воды на горящие участки, а также высадку десанта.