Кондукторы массово увольняются из «Гортранса» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
По данным транспортной компании, нехватка кондукторов составляет 55-60%, в то время как нехватка водителей — 30%. Для борьбы с дефицитом кадров в «Гортрансе» решили повышать уровень зарплаты. Так, в 2023 году всем сотрудникам увеличили зарплаты на 12%, пишет 66.ру.
При этом в организации отметили, что, несмотря на индексацию, уровень зарплаты для водителей и кондукторов по-прежнему остается ниже среднего уровня по городу. Кроме того, на такую работу не хотят идти из-за тяжелых условий.
Из-за нехватки работников интервалы движения транспорта заметно увеличились.
Напомним, в Полевском перестали курсировать автобусы № 12 и № 13 в связи со смертью их владельца.