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Кондукторы массово увольняются из «Гортранса» в Екатеринбурге

16 июня 2023, 14:50
Фото: Midjourney
Более половины кондукторов уволилось из штата «Гортранса» в Екатеринбурге.

По данным транспортной компании, нехватка кондукторов составляет 55-60%, в то время как нехватка водителей — 30%. Для борьбы с дефицитом кадров в «Гортрансе» решили повышать уровень зарплаты. Так, в 2023 году всем сотрудникам увеличили зарплаты на 12%, пишет 66.ру.

При этом в организации отметили, что, несмотря на индексацию, уровень зарплаты для водителей и кондукторов по-прежнему остается ниже среднего уровня по городу. Кроме того, на такую работу не хотят идти из-за тяжелых условий.

Из-за нехватки работников интервалы движения транспорта заметно увеличились.

Напомним, в Полевском перестали курсировать автобусы № 12 и № 13 в связи со смертью их владельца.

Автобусы перестали ходить в Полевском из-за смерти владельца
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#Екатеринбург#Свердловская область#Кондуктор#Увольнения#Работа#Дефицит кадров#Сотрудники#Гортранс#Транспорт#Елизавета Зиборова
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