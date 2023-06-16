Кондукторы массово увольняются из «Гортранса» в Екатеринбурге

По данным транспортной компании, нехватка кондукторов составляет 55-60%, в то время как нехватка водителей — 30%. Для борьбы с дефицитом кадров в «Гортрансе» решили повышать уровень зарплаты. Так, в 2023 году всем сотрудникам увеличили зарплаты на 12%, пишет 66.ру.