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Верхне-Шайтанский пруд пересыхает в Первоуральске

17 июня 2023, 05:31
Фото: 1MI
Уровень воды в Верхне-Шайтанском пруду в Первоуральске снизился на несколько метров.

Высыхание водоема местные жители заметили еще весной 2023 года. Сейчас уровень воды немного превышает пять метров, тогда как норма — семь метров, а при трех уже считается критическим уровнем воды, рассказали на официальном сайте «Вести Урал».

По мнению специалистов, данное явление происходит из-за дефицита осадков в регионе и преждевременного потепления. Экологи также считают, что если пруд не перестанет сохнуть, он может превратиться в болото.

Зампред Российского экологического общества в Свердловской области Антон Черноголов отметил, что нужно следить за качеством воды, так как если из водоема черпают воду для питья, с его высыханием концентрация опасных веществ в нем может стать больше.

Напомним, недавно в двух озерах Екатеринбурга превысился уровень кислотности. Специалист считает, что это случилось из-за выбросов с металлургического завода.

Вода в двух озерах Екатеринбурга стала кислотной
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#Елизавета Зиборова#Вода#Водоем#Пруд#Обмеление#Экология#Свердловская область#Первоуральск#Осадки#Уровень воды
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