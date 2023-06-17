Верхне-Шайтанский пруд пересыхает в Первоуральске

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Высыхание водоема местные жители заметили еще весной 2023 года. Сейчас уровень воды немного превышает пять метров, тогда как норма — семь метров, а при трех уже считается критическим уровнем воды, рассказали на официальном сайте «Вести Урал».
По мнению специалистов, данное явление происходит из-за дефицита осадков в регионе и преждевременного потепления. Экологи также считают, что если пруд не перестанет сохнуть, он может превратиться в болото.
Зампред Российского экологического общества в Свердловской области Антон Черноголов отметил, что нужно следить за качеством воды, так как если из водоема черпают воду для питья, с его высыханием концентрация опасных веществ в нем может стать больше.
Напомним, недавно в двух озерах Екатеринбурга превысился уровень кислотности. Специалист считает, что это случилось из-за выбросов с металлургического завода.