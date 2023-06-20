Прохладная погода сохранится в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Так, 20 июня дневная температура воздуха будет достигать +8… +12 градусов, а местами в регионе столбики термометров не достигнут и +10 градусов. Об этом сообщил свердловский метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Пулин также прогнозирует осадки в виде небольшого дождя в Екатеринбурге, переменную облачность и температуру +10… +12 градусов.
Напомним, в ЕДДС прогнозировали шквалистый ветер до 17 метров в секунду в начале текущей недели в Свердловской области.