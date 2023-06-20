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Updated Сегодня, 05:22

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Прохладная погода сохранится в Свердловской области

20 июня 2023, 05:22
Фото: Midjourney
В Свердловской области продлится прохлада 20 июня 2023 года, а также прогнозируются небольшие осадки.

Так, 20 июня дневная температура воздуха будет достигать +8… +12 градусов, а местами в регионе столбики термометров не достигнут и +10 градусов. Об этом сообщил свердловский метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Пулин также прогнозирует осадки в виде небольшого дождя в Екатеринбурге, переменную облачность и температуру +10… +12 градусов.

Напомним, в ЕДДС прогнозировали шквалистый ветер до 17 метров в секунду в начале текущей недели в Свердловской области.

Шквалистый ветер до 17 м/с ожидается в Свердловской области 19 июня
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#Свердловская область#Прогноз погоды#Похолодание#Осадки#Дождь#Синоптик#Пасмурная погода#Лето#Природа#Елизавета Зиборова
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