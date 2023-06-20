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В Екатеринбурге жена велосипедиста с пробитым черепом рассказала об его состоянии

20 июня 2023, 10:43
Фото: 1MI
Жена велосипедиста, который получил травмы в аварии на Уктусе в Екатеринбурге, рассказала о его самочувствии. Пострадавшему 57 лет и по официальной версии он ехал пьяным по встречной полосе на велосипеде.

Эту версию супруга категорически отрицает и настаивает, что мужчина вовсе не пил, пишет Е1.

ЧП произошло 16 июня. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма и возможный перелом основания черепа. В злополучный день велосипедист был сбит на перекрестке.

По словам супруги велосипедиста Ларисы, он несколько лет ездит с работы домой на велосипеде. Так было и в этот раз, поэтому версию с пьяной ездой она полностью отрицает.

Пострадавший, Андрей Мартьянов, работает на производстве на Елизавете. Сейчас Лариса ищет очевидцев ДТП.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Велосипед#ДТП#Череп#Травма#Происшествия#Елена Озерова
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