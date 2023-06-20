В Екатеринбурге жена велосипедиста с пробитым черепом рассказала об его состоянии

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Эту версию супруга категорически отрицает и настаивает, что мужчина вовсе не пил, пишет Е1.
ЧП произошло 16 июня. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма и возможный перелом основания черепа. В злополучный день велосипедист был сбит на перекрестке.
По словам супруги велосипедиста Ларисы, он несколько лет ездит с работы домой на велосипеде. Так было и в этот раз, поэтому версию с пьяной ездой она полностью отрицает.
Пострадавший, Андрей Мартьянов, работает на производстве на Елизавете. Сейчас Лариса ищет очевидцев ДТП.