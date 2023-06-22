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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

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Мединский анонсировал новые школьные учебники с главой про СВО

22 июня 2023, 13:02
Фото: 1MI
С начала нового учебного года в российских школах будут учебники истории и географические карты с информацией о спецоперации. Так заявил помощник президента РФ Владимир Мединский после открытия стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге.

Последняя глава будет посвящена специальной военной операции и связанными с ней событиями. А карты опишут с учетом присоединенных территорий. Чиновник рассказал, что изменениям подвергнут учебники для 11-х классов.

По историко-культурному стандарту история должна даваться до сегодняшнего дня, включая самую новейшую, пишет Ura.ru. В этом нет никакой новеллы, так было всегда, заявил Мединский.

В конце 2022 года сообщалось, что в школьные пособия по истории включат главы о героях спецоперации. Кроме того, в критерии оценки итогов освоения базового курса по данному предмету ввели знания о причинах и следствиях внешнеполитического конфликта.

Подвиги героев спецоперации опишут в учебниках российской истории
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#Операция на Украине#Школы#Учебник#Общество#Екатеринбург#Марина Шорина
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