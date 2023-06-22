Выборы в Свердловской области будут проходить два дня

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Такое решение о проведении выборов принял областной избирательный комитет, рассказали в пресс-службе комиссии.
По словам председателя избиркома Елены Клименко, проводить выборы на протяжении двух дней было решено для удобства свердловчан. Кроме того, такая практика, ранее проводившаяся в других регионах, оказалась востребованной.
Избирательные участки будут открыты для горожан с восьми часов утра до восьми часов вечера.
Напомним, недавно в рамках избирательной кампании в области начал работу Центр общественного наблюдения по подготовке наблюдателей, которые будут контролировать легитимность выборов.