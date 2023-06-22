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Выборы в Свердловской области будут проходить два дня

22 июня 2023, 04:08
Фото: 1MI
Выборы в Свердловской области в 2023 году будут проходить 9 и 10 сентября.

Такое решение о проведении выборов принял областной избирательный комитет, рассказали в пресс-службе комиссии.

По словам председателя избиркома Елены Клименко, проводить выборы на протяжении двух дней было решено для удобства свердловчан. Кроме того, такая практика, ранее проводившаяся в других регионах, оказалась востребованной.

Избирательные участки будут открыты для горожан с восьми часов утра до восьми часов вечера.

Напомним, недавно в рамках избирательной кампании в области начал работу Центр общественного наблюдения по подготовке наблюдателей, которые будут контролировать легитимность выборов.

Центр общественного наблюдения заработал в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Выборы#Избирательные участки#Избирком#Кандидаты#Председатель#Политика
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