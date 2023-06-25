Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
В понедельник, 26 июня, в городе прогнозируется до +17 градусов и ветер до 11 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
На следующий день потеплеет до +20 градусов и будет дождливо. В среду погода будет аналогична, только возможны еще и грозы. Ветер усилится до 13 метров в секунду.
29 июня будет ясно и до +21 градуса тепла. 30 июня синоптики вновь прогнозируют дожди.
В субботу, 1 июля, ожидается до +26 градусов тепла, дожди и грозы. В воскресенье будет до +23 градусов и дождливо.