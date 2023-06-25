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Жара до +30 градусов и дожди придут в Нижней Тагил

25 июня 2023, 08:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на рабочей неделе ожидается потепление до +26 градусов. Также ожидаются дожди и грозы.

В понедельник, 26 июня, в городе прогнозируется до +17 градусов и ветер до 11 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

На следующий день потеплеет до +20 градусов и будет дождливо. В среду погода будет аналогична, только возможны еще и грозы. Ветер усилится до 13 метров в секунду.

29 июня будет ясно и до +21 градуса тепла. 30 июня синоптики вновь прогнозируют дожди.

В субботу, 1 июля, ожидается до +26 градусов тепла, дожди и грозы. В воскресенье будет до +23 градусов и дождливо.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Жара#Дожди#Грозы#Природа#Эксклюзив
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