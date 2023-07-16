Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Названо имя рабочего Уральского электрохимического комбината, который погиб во время взрыва бочки с ураном. По словам руководства завода, мужчину звали Юрий Слезкин. Он проработал в цехе более 30 лет.
В Нижнем Тагиле будет дождливо на протяжении всей недели. Осадки продлятся с понедельника по воскресенье. При этом будет в среднем +22 градуса тепла. Ветер усилится до 10 метров в секунду.
Паспорт безопасности, а также план действий по предупреждению и ликвидации ЧС разработают в Нижнем Тагиле. На эти цели израсходуют 260 тысяч рублей.
Прокуратура вернула на доследование материалы по проверке растраты главой Горноуральского городского округа Дмитрием Летниковым. Его подозревают в растрате денег и использовании служебного положения.
Известный писатель, сценарист, общественный и политический деятель Александр Проханов посетил Нижний Тагил. Сопровождал его экскурсовод Центра развития туризма Нижнего Тагила. Они прогулялись по акватории тагильского пруда.