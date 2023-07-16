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Погода на неделе будет дождливой, а в Тагиле появится паспорт безопасности при ЧС

16 июля 2023, 12:12
Фото: Midjourney
Известно имя погибшего на заводе в Новоуральске, а вся неделя в Тагиле будет дождливой. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за выходные 15–16 июля.

Названо имя рабочего Уральского электрохимического комбината, который погиб во время взрыва бочки с ураном. По словам руководства завода, мужчину звали Юрий Слезкин. Он проработал в цехе более 30 лет.

Стала известна личность погибшего на заводе в Новоуральске
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В Нижнем Тагиле будет дождливо на протяжении всей недели. Осадки продлятся с понедельника по воскресенье. При этом будет в среднем +22 градуса тепла. Ветер усилится до 10 метров в секунду.

Дожди и грозы ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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Паспорт безопасности, а также план действий по предупреждению и ликвидации ЧС разработают в Нижнем Тагиле. На эти цели израсходуют 260 тысяч рублей.

План действий по ликвидации и предупреждению ЧС разработают в Нижнем Тагиле
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Прокуратура вернула на доследование материалы по проверке растраты главой Горноуральского городского округа Дмитрием Летниковым. Его подозревают в растрате денег и использовании служебного положения.

Прокуратура начала повторную проверку о растрате главой ГГО Дмитрием Летниковым
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Известный писатель, сценарист, общественный и политический деятель Александр Проханов посетил Нижний Тагил. Сопровождал его экскурсовод Центра развития туризма Нижнего Тагила. Они прогулялись по акватории тагильского пруда.

В Нижнем Тагиле побывал известный писатель Александр Проханов
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