В Троицке овчарка чуть не прогрызла голову 12-летней девочке

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Известно, что девочка прогуливалась по рынку вместе со своей подругой. В какой-то момент они повернули в местность, где сидела овчарка, охранявшая свою кость, пишет «Ural Mash».
Кость собаке дала одна из продавщиц рынка. В результате собака решила, что девочка может отнять ее добычу, и набросилась на нее. Пес протаскал девочку по рынку за голову. Подруга пострадавшей успела отбежать и не пострадала.
В результате прохожие и продавцы стали отпугивать пса, удалось им это сделать только при помощи лопаты.
Ребенку диагностировали укусы головы (10–13 см) и ягодиц. На собаке был ошейник, поэтому полиция теперь ищет ее владельца.