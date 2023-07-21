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В Троицке овчарка чуть не прогрызла голову 12-летней девочке

21 июля 2023, 10:58
Фото: Midjourney
12-летняя девочка из Троицка стала жертвой кавказской овчарки. Собака чуть не прогрызла ей голову. Сейчас ребенок находится в больнице.

Известно, что девочка прогуливалась по рынку вместе со своей подругой. В какой-то момент они повернули в местность, где сидела овчарка, охранявшая свою кость, пишет «Ural Mash».

Кость собаке дала одна из продавщиц рынка. В результате собака решила, что девочка может отнять ее добычу, и набросилась на нее. Пес протаскал девочку по рынку за голову. Подруга пострадавшей успела отбежать и не пострадала.

В результате прохожие и продавцы стали отпугивать пса, удалось им это сделать только при помощи лопаты.

Ребенку диагностировали укусы головы (10–13 см) и ягодиц. На собаке был ошейник, поэтому полиция теперь ищет ее владельца.

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#Елена Озерова#Собака#Овчарка#Ребенок#Голова#Больница#Происшествия#Свердловская область
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