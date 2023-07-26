Озеро в Екатеринбурге окрасилось в бордовый цвет

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
По имеющейся информации, вода стала бродить из-за продолжительной высокой температуры воздуха. Об этом рассказал директор парка Павел Зубакин, пишет Е1.
Также Зубакин сообщил, что планируется использовать в водоеме полезные микроорганизмы, чтобы поддерживать азотный цикл и не допускать цветения воды. По его предположению, данное явление могло произойти вследствие отсутствия проточной воды.
При этом директор отметил, что нынешнее состояние озера неопасно для окружающих.
Напомним, в Екатеринбурге из-за обмеления Верхнемакаровского водохранилища местные жители рискуют остаться без воды.