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Озеро в Екатеринбурге окрасилось в бордовый цвет

26 июля 2023, 06:13
Фото: Е1
В Екатеринбурге водоем в ЦПКиО им. Маяковского окрасился в бордовый цвет.

По имеющейся информации, вода стала бродить из-за продолжительной высокой температуры воздуха. Об этом рассказал директор парка Павел Зубакин, пишет Е1.

Также Зубакин сообщил, что планируется использовать в водоеме полезные микроорганизмы, чтобы поддерживать азотный цикл и не допускать цветения воды. По его предположению, данное явление могло произойти вследствие отсутствия проточной воды.

При этом директор отметил, что нынешнее состояние озера неопасно для окружающих.

Напомним, в Екатеринбурге из-за обмеления Верхнемакаровского водохранилища местные жители рискуют остаться без воды.

Без воды из-за обмеления водохранилища могут остаться жители Екатеринбурга
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Озеро#Водоем#Парк#ЦПКиО#Цветение#Окрашивание#Экология
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