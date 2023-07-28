Житель Нижнего Тагила избежал тюрьмы за нелегальную торговлю сигаретами

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Вменяемая ему статья подразумевала наказание в виде шести лет лишения свободы. Суд признал подсудимого виновным, но отправлять в тюрьму не стал, вместе этого назначил штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщили редакции TagilCity.ru в суде.
Напомним, что гражданин Иван К. еще в начале января 2022 года начал скупать и хранить у себя сигареты общей стоимостью 2,9 млн рублей для дальнейшей перепродажи.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.