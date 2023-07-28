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Житель Нижнего Тагила избежал тюрьмы за нелегальную торговлю сигаретами

28 июля 2023, 10:09
Фото: Midjourney

Житель Нижнего Тагила заплатит полмиллиона за торговлю нелегальными сигаретами

500 тысяч рублей штрафа получил житель Нижнего Тагила за то, что пытался продать немаркированные сигареты на 3 млн рублей. Приговор огласили в зале Ленинского районного суда.

Вменяемая ему статья подразумевала наказание в виде шести лет лишения свободы. Суд признал подсудимого виновным, но отправлять в тюрьму не стал, вместе этого назначил штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщили редакции TagilCity.ru в суде.

Напомним, что гражданин Иван К. еще в начале января 2022 года начал скупать и хранить у себя сигареты общей стоимостью 2,9 млн рублей для дальнейшей перепродажи.

Жителю Нижнего Тагила грозит 6 лет за попытку сбыта сигарет без акцизов на 3 млн
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В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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