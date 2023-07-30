Таксист распылил пассажиру в лицо аэрозоль в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Теперь полиция ищет потерпевшего, пишет Ура.ру. ЧП случилось в дневное время 28 июля.
Местный житель позвонил в полицию и сообщил, что видел такой конфликт на улице Кутузова, 40. На место приезжали правоохранители и опрашивали водителя такси.
Тот пояснил, что у них с пассажиром произошла ссора. В ее разгар он и распылил баллон. Его у таксиста изъяли. Теперь стражи порядка ищут пострадавшего мужчину, им нужно его опросить.
Некоторые свидетели ЧП утверждают, что у пострадавшего после случившегося одежда была в крови.