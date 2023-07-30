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Таксист распылил пассажиру в лицо аэрозоль в Каменске-Уральском

30 июля 2023, 09:16
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском таксист распылил в лицо пассажиру аэрозоль из баллона. Это произошло в ходе конфликта между ними.

Теперь полиция ищет потерпевшего, пишет Ура.ру. ЧП случилось в дневное время 28 июля.

Местный житель позвонил в полицию и сообщил, что видел такой конфликт на улице Кутузова, 40. На место приезжали правоохранители и опрашивали водителя такси.

Тот пояснил, что у них с пассажиром произошла ссора. В ее разгар он и распылил баллон. Его у таксиста изъяли. Теперь стражи порядка ищут пострадавшего мужчину, им нужно его опросить.

Некоторые свидетели ЧП утверждают, что у пострадавшего после случившегося одежда была в крови.

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#Елена Озерова#Таксист#Конфликт#Ссора#Аэрозоль#Пассажир#Происшествия#Свердловская область
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