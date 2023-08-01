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Published Сегодня, 08:28

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Сбежавший из соццентра в Нижнем Тагиле подросток найден

1 августа 2023, 08:28
Фото: 1MI
17-летний подросток, который сбежал из социально-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, был найден. Некий представитель юноши сам позвонил и сообщил, где он находится.

Представителем мужчина назвался во время звонка в центр. Его сотрудники передали данные полицейским, которые связались с мужчиной и объяснили необходимость возвращения подростка в соццентр. Последний приехал на такси, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Там рассказали, что никаких противоправных действий в отношении молодого человека не совершалось. Сотрудниками полиции сбежавший подросток был помещен в центр временного содержания.

Отмечается, что после того, как завершатся все официальные процедуры, ребенок будет доставлен по месту жительства и будет передан законным представителям.

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