Сбежавший из соццентра в Нижнем Тагиле подросток найден

Представителем мужчина назвался во время звонка в центр. Его сотрудники передали данные полицейским, которые связались с мужчиной и объяснили необходимость возвращения подростка в соццентр. Последний приехал на такси, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».