Сбежавший из соццентра в Нижнем Тагиле подросток найден

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Представителем мужчина назвался во время звонка в центр. Его сотрудники передали данные полицейским, которые связались с мужчиной и объяснили необходимость возвращения подростка в соццентр. Последний приехал на такси, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Там рассказали, что никаких противоправных действий в отношении молодого человека не совершалось. Сотрудниками полиции сбежавший подросток был помещен в центр временного содержания.
Отмечается, что после того, как завершатся все официальные процедуры, ребенок будет доставлен по месту жительства и будет передан законным представителям.