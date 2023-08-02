Байкер пострадал из-за подрезавшего его автомобилиста в Нижнем Тагиле

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Published Сегодня, 07:51
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Жительница Нижнего Тагила рассказала, что стала свидетельницей ДТП. С ее слов, на место аварии сразу же прибыли медицинские работники, которые забрали пострадавшего в медучреждение на скорой помощи.
Местные жители говорят, что молодой человек на мотоцикле двигался со скоростью приблизительно 40 км/ч, в то время как автомобилист, который «подрезал» байкера, разогнался едва ли не до 200 км/ч. О происшествии стало известно накануне, 1 августа, из публикации сообщества «Инцидент Нижний Тагил».