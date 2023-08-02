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Байкер пострадал из-за подрезавшего его автомобилиста в Нижнем Тагиле

2 августа 2023, 07:51
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Молодой человек, управлявший мотоциклом, попал в ДТП и пострадал на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле. Со слов очевидцев, байкера «подрезал» водитель легкового автомобиля, который мчался по дороге со скоростью 200 км/ч.

Жительница Нижнего Тагила рассказала, что стала свидетельницей ДТП. С ее слов, на место аварии сразу же прибыли медицинские работники, которые забрали пострадавшего в медучреждение на скорой помощи.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Местные жители говорят, что молодой человек на мотоцикле двигался со скоростью приблизительно 40 км/ч, в то время как автомобилист, который «подрезал» байкера, разогнался едва ли не до 200 км/ч. О происшествии стало известно накануне, 1 августа, из публикации сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

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#Нижний Тагил#Инцидент#Байкер#Авария#ДТП#Анна Варнакина
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