Байкер пострадал из-за подрезавшего его автомобилиста в Нижнем Тагиле

Местные жители говорят, что молодой человек на мотоцикле двигался со скоростью приблизительно 40 км/ч, в то время как автомобилист, который «подрезал» байкера, разогнался едва ли не до 200 км/ч. О происшествии стало известно накануне, 1 августа, из публикации сообщества «Инцидент Нижний Тагил».