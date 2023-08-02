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Отраслевые министерства возьмут шефство над колледжами Свердловской области

2 августа 2023, 08:46
Фото: 1MI

В Свердловской области началась реформа системы среднего специального образования

Отраслевые министерства будут шефствовать над учреждениями средне-специального образования в Свердловской области — над колледжами и техникумами.

Ранее руководство сузами всецело лежало на Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, однако в ходе реформы это будет модифицировано. Изменения в сфере подойдут к завершению по окончании четырех лет.

Губернатор Евгений Куйвашев на заседании ЗакСО обозначил, что минэнерго и ЖКХ, промышленности и другие отраслевые министерства более информировании о состоянии сфер, в которых работают. Следовательно, передача шефства над образовательными учреждениями будет способствовать росту престижа рабочих специальностей отраслевой направленности в силу того, что повысится эффективность подготовки кадров.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Техникум#Колледж#Реформа#Образование#Общество
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