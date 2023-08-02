Отраслевые министерства возьмут шефство над колледжами Свердловской области

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Ранее руководство сузами всецело лежало на Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, однако в ходе реформы это будет модифицировано. Изменения в сфере подойдут к завершению по окончании четырех лет.
Губернатор Евгений Куйвашев на заседании ЗакСО обозначил, что минэнерго и ЖКХ, промышленности и другие отраслевые министерства более информировании о состоянии сфер, в которых работают. Следовательно, передача шефства над образовательными учреждениями будет способствовать росту престижа рабочих специальностей отраслевой направленности в силу того, что повысится эффективность подготовки кадров.