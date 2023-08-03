Найдена семья потерявшейся 5-летней девочки из Екатеринбурга

Известно, что девочка живет с родителями и бабушкой в многоэтажке в Академическом районе. Полицейские привезли Соню домой, где ее опознала бабушка. Мать, узнав, что дочь нашлась, написала, что не имеет ни к кому претензий и попросила закрыть дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.