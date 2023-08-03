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Найдена семья потерявшейся 5-летней девочки из Екатеринбурга

3 августа 2023, 09:53
Фото: 1MI
Семья пятилетней девочки Сони, которую накануне нашли брошенной на улице Баумана в Екатеринбурге, была найдена.

Известно, что девочка живет с родителями и бабушкой в многоэтажке в Академическом районе. Полицейские привезли Соню домой, где ее опознала бабушка. Мать, узнав, что дочь нашлась, написала, что не имеет ни к кому претензий и попросила закрыть дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

При этом отца девочки пока найти не могут. Его телефон доступен, но на звонки мужчина не отвечает. Нашли только его велосипед, на котором он ехал вместе с дочкой.

Законных представителей ребенка могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей или за оставление ее в опасности. Также возможно, что семью поставят на профучет.

Напомним, Соню заметили вечером 2 августа 2023 года. Малышка рассказала, что она поехала кататься с папой на велосипеде, а вскоре мужчина оставил дочь одну на детской площадке, сказав ей, что он скоро вернется.

«Папа сказал, что вернется»: в Екатеринбурге ищут родителей 5-летней девочки
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