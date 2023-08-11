«Триста и один год»: у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле прошел детский праздник ко Дню города

Праздник проходил с 11:00 до 12:00 часов. Те, кто не был задействован в выступлениях, гулял на площадках «Тагильской лагуны-2». Одни играли на спортивных площадках, другие пробовали заниматься на уличных тренажерах. Празднование Дня города-2023 в Нижнем Тагиле проходит под контролем сотрудников полиции.