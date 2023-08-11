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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В Нижнем Тагиле празднование Дня города-2023 стартовало с детского праздника

«Триста и один год»: у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле прошел детский праздник ко Дню города

11 августа 2023, 09:55
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле празднование Дня города-2023 стартовало с детского праздника

11 августа у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле проходил детский праздник в День города-2023, который собрал юных жителей города и их родителей.

Празднование начал сказочный герой — Чебурашка. Он собрал малышей, одетых в цветные жилеты, поприветствовал их родителей и гостей праздника. Предстояло выступление коллективов ГДДЮТ.

День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

С праздничной площадки у ГДДЮТ раздавалась русская-народная музыка. Перед тагильчанами выступили фольклорный ансамбль «Василинка», солистка танцевальной студии «Антарио» Варвара Прутникова, а также другие артисты. Все присутствующие и желающие создали большой хоровод, схватившись за руки.

День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Праздник проходил с 11:00 до 12:00 часов. Те, кто не был задействован в выступлениях, гулял на площадках «Тагильской лагуны-2». Одни играли на спортивных площадках, другие пробовали заниматься на уличных тренажерах. Празднование Дня города-2023 в Нижнем Тагиле проходит под контролем сотрудников полиции.

День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем ТагилеДень города-2023 в Нижнем Тагиле
День города-2023 в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
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