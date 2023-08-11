«Триста и один год»: у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле прошел детский праздник ко Дню города

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Празднование начал сказочный герой — Чебурашка. Он собрал малышей, одетых в цветные жилеты, поприветствовал их родителей и гостей праздника. Предстояло выступление коллективов ГДДЮТ.
С праздничной площадки у ГДДЮТ раздавалась русская-народная музыка. Перед тагильчанами выступили фольклорный ансамбль «Василинка», солистка танцевальной студии «Антарио» Варвара Прутникова, а также другие артисты. Все присутствующие и желающие создали большой хоровод, схватившись за руки.
Праздник проходил с 11:00 до 12:00 часов. Те, кто не был задействован в выступлениях, гулял на площадках «Тагильской лагуны-2». Одни играли на спортивных площадках, другие пробовали заниматься на уличных тренажерах. Празднование Дня города-2023 в Нижнем Тагиле проходит под контролем сотрудников полиции.