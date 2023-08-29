Жилой дом загорелся в поселке под Североуральском

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Двухэтажный дом загорелся 26 августа. Он, а также постройки, полностью выгорели. Из 12 квартир дома жилых — 7, в которых проживало 12 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Предварительно известно, что в результате пожара никто не пострадал. А жителей дома успели эвакуировать. Сейчас они живут у родственников и друзей.
Пожарная экспертиза в ближайшее время установит причину возгорания. А прокуратура даст свою оценку действиям управляющей компании, которая обслуживала дом.