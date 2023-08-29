tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Жилой дом загорелся в поселке под Североуральском

Жилой дом загорелся в поселке под Североуральском

29 августа 2023, 09:12
Фото: 1MI
В поселке Третий Северный под Североуральском загорелся жилой дом. После этого прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Двухэтажный дом загорелся 26 августа. Он, а также постройки, полностью выгорели. Из 12 квартир дома жилых — 7, в которых проживало 12 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Предварительно известно, что в результате пожара никто не пострадал. А жителей дома успели эвакуировать. Сейчас они живут у родственников и друзей.

Пожарная экспертиза в ближайшее время установит причину возгорания. А прокуратура даст свою оценку действиям управляющей компании, которая обслуживала дом.

Нелегальная частная сауна сгорела в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В саду Нижнего Тагила сгорел дом, пока хозяин копал картошкуДом и гараж сгорели в Нижнем ТагилеОвощная палатка сгорела на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Пожар#Дети#Свердловская область#Североуральск#Эвакуация#Пожарная безопасность#Жилой дом#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Вчера, 12:24
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:47
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Вчера, 10:39
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Вчера, 08:11
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Вчера, 06:35
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Вчера, 09:50