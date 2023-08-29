Жилой дом загорелся в поселке под Североуральском

Двухэтажный дом загорелся 26 августа. Он, а также постройки, полностью выгорели. Из 12 квартир дома жилых — 7, в которых проживало 12 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.