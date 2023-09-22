Свердловчанка зарезала мужчину и рассказала обо всем соседям

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Женщине 64 года. С сожителем она жила с мая 2023 года, сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.
Следствие полагает, что в вечернее время 14 сентября обвиняемая во время конфликта несколько раз ударила ножом своего возлюбленного. Спустя некоторое время он кончался на месте ЧП, а женщина побежала к соседям.
На место приехали силовики и врачи. Во время допроса женщина заявила, что сожитель грозил убить ее, поэтому она защищалась. Однако силовики добавили, что выход из дома у женщины был свободный, поэтому она могла уйти.
Известно, что пара была знакома с 1977 года. Когда они начали жить вместе, то стали увлекаться спиртным.