tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Свердловчанка зарезала мужчину и рассказала обо всем соседям

Свердловчанка зарезала мужчину и рассказала обо всем соседям

22 сентября 2023, 09:07
Фото: 1MI
В поселке под Нижнесергинским районом Свердловской области женщина убила своего сожителя — она ударила его ножом в грудь. После содеянного, она обо всем рассказала соседям.

Женщине 64 года. С сожителем она жила с мая 2023 года, сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Следствие полагает, что в вечернее время 14 сентября обвиняемая во время конфликта несколько раз ударила ножом своего возлюбленного. Спустя некоторое время он кончался на месте ЧП, а женщина побежала к соседям.

На место приехали силовики и врачи. Во время допроса женщина заявила, что сожитель грозил убить ее, поэтому она защищалась. Однако силовики добавили, что выход из дома у женщины был свободный, поэтому она могла уйти.

Известно, что пара была знакома с 1977 года. Когда они начали жить вместе, то стали увлекаться спиртным.

Соседи рассказали о свердловчанке, которую убила и закопала дочь
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина в Екатеринбурге задушила сожителя из-за нежелания покупать алкогольОбвиняемый в убийстве байкерши из Екатеринбурга улетел за границу с долгомЖитель Екатеринбурга осужден пожизненно за кражу, убийство и разбой
#Происшествия#Убийство#Соседи#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Свердловск#Судебное следствие
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
Вчера, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
Сегодня, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
Сегодня, 06:42