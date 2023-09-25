В Екатеринбурге спецназовец подрался со спортсменами из-за юноши с длинными волосами

Пока мужчина отбивался от агрессивных подростков, молодой человек, за которого он вступился, скрылся. Драку остановили прибывшие сотрудники полиции — всех четырех участников доставили в больницу с сотрясениями мозга и травмами головы. В ходе разбирательства выяснилось, что двое зачинщиков потасовки учатся в УралГУФК, еще один — в училище олимпийского резерва. Виновников конфликта устанавливает полиция.