В Екатеринбурге спецназовец подрался со спортсменами из-за юноши с длинными волосами

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
По информации Telegram-канала SHOT, инцидент произошел вечером 24 сентября в парке «Зеленая роща» в центре уральской столицы. Трое приятелей 17 и 18 лет пристали к прохожему из-за его оригинальной прически, но унижения попытался пресечь проходивший мимо 36-летний спецназовец в штатском.
Пока мужчина отбивался от агрессивных подростков, молодой человек, за которого он вступился, скрылся. Драку остановили прибывшие сотрудники полиции — всех четырех участников доставили в больницу с сотрясениями мозга и травмами головы. В ходе разбирательства выяснилось, что двое зачинщиков потасовки учатся в УралГУФК, еще один — в училище олимпийского резерва. Виновников конфликта устанавливает полиция.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле подрались пассажиры автобуса.