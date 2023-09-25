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Updated Сегодня, 09:28

В Екатеринбурге спецназовец подрался с компанией спортсменов в «Зеленой роще»

В Екатеринбурге спецназовец подрался со спортсменами из-за юноши с длинными волосами

25 сентября 2023, 09:16
Фото: 1MI

В Екатеринбурге спецназовец подрался с компанией спортсменов в «Зеленой роще»

В Екатеринбурге трое молодых спортсменов подрались со спецназовцем, вступившимся за юношу с длинными волосами.

По информации Telegram-канала SHOT, инцидент произошел вечером 24 сентября в парке «Зеленая роща» в центре уральской столицы. Трое приятелей 17 и 18 лет пристали к прохожему из-за его оригинальной прически, но унижения попытался пресечь проходивший мимо 36-летний спецназовец в штатском.

Пока мужчина отбивался от агрессивных подростков, молодой человек, за которого он вступился, скрылся. Драку остановили прибывшие сотрудники полиции — всех четырех участников доставили в больницу с сотрясениями мозга и травмами головы. В ходе разбирательства выяснилось, что двое зачинщиков потасовки учатся в УралГУФК, еще один — в училище олимпийского резерва. Виновников конфликта устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле подрались пассажиры автобуса.

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