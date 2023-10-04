Молодая мама найдена мертвой на даче под Богдановичем

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:50
По словам подруги погибшей, свердловчанка покончила с собой. Перед смертью женщина поругалась с супругом и поехала на дачу, чтобы растопить баню, пишет Е1.
Также знакомые женщины рассказали, что она очень любила своего сына. Сейчас ребенок у бабушки. Друзья супругов собирают деньги для оказания финансовой поддержки семьи.
Напомним, в Екатеринбурге обнаружили мертвой 22-летнюю студентку педагогического вуза. По предварительной версии, девушка совершила самоубийство. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти студентки.