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Молодая мама найдена мертвой на даче под Богдановичем

Молодая мама найдена мертвой на даче под Богдановичем

4 октября 2023, 08:50
Фото: 1MI
На даче под Богдановичем нашли мертвую женщину, у которой остался десятимесячный ребенок.

По словам подруги погибшей, свердловчанка покончила с собой. Перед смертью женщина поругалась с супругом и поехала на дачу, чтобы растопить баню, пишет Е1.

Фото: Группа ВКонтакте «Типичный Богданович»

Также знакомые женщины рассказали, что она очень любила своего сына. Сейчас ребенок у бабушки. Друзья супругов собирают деньги для оказания финансовой поддержки семьи.

Напомним, в Екатеринбурге обнаружили мертвой 22-летнюю студентку педагогического вуза. По предварительной версии, девушка совершила самоубийство. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти студентки.

Иностранная студентка педвуза в Екатеринбурге найдена мертвой
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