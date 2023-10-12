Женщину из Верхней Пышмы волонтеры нашли живой

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Два дня назад в Свердловской области пропала 42-летняя Ирина Косачева. Она вышла из дома в магазин и не вернулась. Супруг пропавшей забил тревогу и сначала пытался найти жену своими силами. Однако женщина не выходила на связь, поэтому мужчина обратился за помощью к добровольцам.
Волонтеры из дружины опустили детали о том, как нашли женщину. Сейчас здоровью и жизни Ирины ничего не угрожает.
По данным МЧС за 2022 год в полицию поступило около 1 165 заявлений о пропавших людях и местонахождение большинства из них было установлено.