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Женщину из Верхней Пышмы волонтеры нашли живой

Женщину из Верхней Пышмы волонтеры нашли живой

12 октября 2023, 12:49
Фото: 1MI
Волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскали пропавшую женщину из Верхней Пышмы. Она вышла из дома в голубом пальто и не вернулась.

Два дня назад в Свердловской области пропала 42-летняя Ирина Косачева. Она вышла из дома в магазин и не вернулась. Супруг пропавшей забил тревогу и сначала пытался найти жену своими силами. Однако женщина не выходила на связь, поэтому мужчина обратился за помощью к добровольцам.

Волонтеры из дружины опустили детали о том, как нашли женщину. Сейчас здоровью и жизни Ирины ничего не угрожает.

По данным МЧС за 2022 год в полицию поступило около 1 165 заявлений о пропавших людях и местонахождение большинства из них было установлено.

В Верхней Пышме пропала 42-летняя женщина
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