Женщину из Верхней Пышмы волонтеры нашли живой

Волонтеры из дружины опустили детали о том, как нашли женщину. Сейчас здоровью и жизни Ирины ничего не угрожает.



По данным МЧС за 2022 год в полицию поступило около 1 165 заявлений о пропавших людях и местонахождение большинства из них было установлено.