В Серове неизвестный на электросамокате сбил женщину

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Пострадавшая получила травмы и обратилась в больницу. В медучреждении ей оказали необходимую помощь. Сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства инцидента.
Женщине будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Процедура определит тяжесть причиненного вреда. О ходе проверки доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Напомним, в сентябре пенсионерка из Каменска-Уральского получила серьезные травмы после того, как ее сбил школьник на электросамокате.