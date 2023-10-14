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В Серове неизвестный на электросамокате сбил женщину

В Серове неизвестный на электросамокате сбил женщину

14 октября 2023, 08:52
Фото: 1MI
12 октября в Серове на парковке неизвестный травмировал 55-летнюю женщину, двигаясь на электросамокате. Следственный комитет проводит проверку.

Пострадавшая получила травмы и обратилась в больницу. В медучреждении ей оказали необходимую помощь. Сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства инцидента.

Женщине будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Процедура определит тяжесть причиненного вреда. О ходе проверки доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Напомним, в сентябре пенсионерка из Каменска-Уральского получила серьезные травмы после того, как ее сбил школьник на электросамокате.

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#Происшествия#Следственный комитет#Проверка#Травма#Больница#Парковка#Серов#Евгения Сафина#Электросамокат
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