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Район Второчермет в Екатеринбурге останется без электричества

Район Второчермет в Екатеринбурге останется без электричества

15 октября 2023, 05:53
Фото: 1MI
Без света останется район Вторчермет в Екатеринбурге. Это связано с реконструкцией улиц и строительством трамвайной ветки.

Благоустройство ожидает улицы 2-я Новосибирская и Лучистая. А трамвайную ветку построят в микрорайон Солнечный, сообщают «Россети Урал».

Специалисты будут выполнять работы по переустройству кабельно-воздушных линий электропередачи. В зону ограничения электроснабжения попадут дома на улицах Умельцев, Окраинная, Дорожная, Палисадная, Патриса Лумумбы, Селькоровская, Окружная-2-я и Новосибирская.

Отключение произойдет 15 октября с 08:00 до 21:00. Все работы согласованы с городской администрацией.

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#Общество#Электричество#Электроэнергия#Улицы#Свет#Магистраль#Район#Дарья Сорокина
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