Район Второчермет в Екатеринбурге останется без электричества

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Благоустройство ожидает улицы 2-я Новосибирская и Лучистая. А трамвайную ветку построят в микрорайон Солнечный, сообщают «Россети Урал».
Специалисты будут выполнять работы по переустройству кабельно-воздушных линий электропередачи. В зону ограничения электроснабжения попадут дома на улицах Умельцев, Окраинная, Дорожная, Палисадная, Патриса Лумумбы, Селькоровская, Окружная-2-я и Новосибирская.
Отключение произойдет 15 октября с 08:00 до 21:00. Все работы согласованы с городской администрацией.