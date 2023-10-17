Уральское издание Znak. com перестало существовать

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
ООО «Знак» прекратило деятельность 13 октября 2023 года, свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус». Издание было учреждено в 2013 году.
В начале марта 2022 года редакция Znak.com объявила о приостановке своей работы «в связи с большим количеством ограничений, которые появились для работы СМИ в России». С тех пор издание не обновлялось.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге правозащитника Алексея Соколова суд отправил в СИЗО на пять суток за ссылку на Facebook*.
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