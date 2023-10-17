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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:36

Учредитель уральского издания Znak.com ликвидировала юрлицо медиа

Уральское издание Znak. com перестало существовать

17 октября 2023, 11:34
Фото: 1MI

Учредитель уральского издания Znak.com ликвидировала юрлицо медиа

Учредитель уральского сетевого издания Znak.com Аксана Панова ликвидировала юрлицо проекта.

ООО «Знак» прекратило деятельность 13 октября 2023 года, свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус». Издание было учреждено в 2013 году.

В начале марта 2022 года редакция Znak.com объявила о приостановке своей работы «в связи с большим количеством ограничений, которые появились для работы СМИ в России». С тех пор издание не обновлялось.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге правозащитника Алексея Соколова суд отправил в СИЗО на пять суток за ссылку на Facebook*.

*Принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ

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#Общество#СМИ#Роскомнадзор#Журналисты#Журналист#Ограничения#Екатеринбург#Григорий Орлов
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