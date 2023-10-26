Правильное питание при похудении: советы

Posted Вчера, 07:23
Published Вчера, 07:23
Modified Вчера, 07:26
Updated Вчера, 07:26
Необходимо только скорректировать рацион питания, уверена врач-гастроентролог Александра Алисова, сообщает МедикФорум.
По словам врача, для худеющих будут полезны продукты с большим количеством неперевариваемой клетчатки. Ведь она стимулирует пищеварение и помогает справиться с желанием поесть. Это подтверждают исследования.
Доктор отметила, что клетчатка меняет состав кишечной флоры и сигналы, которые она посылает в мозг. Поэтому такая пища снижает аппетит.
В связи с этим клетчатка может помочь людям с ожирением похудеть. Она действует как пребиотик. Содержится клетчатка в луке, луке-порее, артишоках, пшенице, бананах, корне цикория.