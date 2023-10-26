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Posted Вчера, 07:23

Published Вчера, 07:23

Modified Вчера, 07:26

Updated Вчера, 07:26

Правильное питание при похудении: советы

Правильное питание при похудении: советы

26 октября 2023, 07:23
Фото: 1MI
Доктор дала советы, какую еду есть для того, чтобы похудеть. Она отметила, что добиться результата можно без голодания и изнурительных тренировок.

Необходимо только скорректировать рацион питания, уверена врач-гастроентролог Александра Алисова, сообщает МедикФорум.

По словам врача, для худеющих будут полезны продукты с большим количеством неперевариваемой клетчатки. Ведь она стимулирует пищеварение и помогает справиться с желанием поесть. Это подтверждают исследования.

Доктор отметила, что клетчатка меняет состав кишечной флоры и сигналы, которые она посылает в мозг. Поэтому такая пища снижает аппетит.

В связи с этим клетчатка может помочь людям с ожирением похудеть. Она действует как пребиотик. Содержится клетчатка в луке, луке-порее, артишоках, пшенице, бананах, корне цикория.

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