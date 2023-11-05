Кочегара раздавило бревно во время работы в Североуральске

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Мужчина распиливал бревна, чтобы потом использовать их для отопления котельной. В какой-то момент одно из бревен упало и придавило кочегара. Свердловчанин от полученных травм скончался, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В надзорном органе организовали проверку по факту гибели сотрудника предприятия. Во время проверки сотрудники ведомства выяснят, были ли соблюдены правила безопасности во время распила бревен.
Также в Следкоме Североуральска возбудили уголовное дело.
Напомним, 3 октября 2023 года в Каменске-Уральском на двух рабочих упала конструкция, в которой были подрядчики. Один из сотрудников погиб на месте, другой умер в больнице.