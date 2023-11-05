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Работник предприятия погиб в Североуральске

Кочегара раздавило бревно во время работы в Североуральске

5 ноября 2023, 09:12
Фото: СУ СК по Свердловской области

Работник предприятия погиб в Североуральске

53-летнего кочегара, работавшего на предприятии «СибирьЭкоСтрой», придавило бревном во время распила. ЧП случилось 5 ноября 2023 года.

Мужчина распиливал бревна, чтобы потом использовать их для отопления котельной. В какой-то момент одно из бревен упало и придавило кочегара. Свердловчанин от полученных травм скончался, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В надзорном органе организовали проверку по факту гибели сотрудника предприятия. Во время проверки сотрудники ведомства выяснят, были ли соблюдены правила безопасности во время распила бревен.

Также в Следкоме Североуральска возбудили уголовное дело.

Напомним, 3 октября 2023 года в Каменске-Уральском на двух рабочих упала конструкция, в которой были подрядчики. Один из сотрудников погиб на месте, другой умер в больнице.

Двое рабочих погибли на заводе в Каменске-Уральском
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