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Пес не дал посетителю магазина в Нижнем Тагиле украсть продукты на 3 тысячи

Собака героически спасла продукты в магазине от вора в Нижнем Тагиле

10 ноября 2023, 14:17
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»

Пес не дал посетителю магазина в Нижнем Тагиле украсть продукты на 3 тысячи

Собака отобрала у вора корзинку с продуктами, которые он хотел украсть. Происшествие случилось в Нижнем Тагиле в супермаркете на Вязовской улице.

Посетитель магазина набрал в корзинку продукты, однако оплачивать их на кассе не стал, а пошел к выходу. В этот момент его задержала служебная собака, после чего мужчина вернул набранное на место, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

Через некоторое время после инцидента к тагильчанку пришли сотрудники полиции. Как оказалось, директор магазина написал на него заявление в правоохранительные органы.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге мужчина, придя в супермаркет, взял несколько пачек замороженных пельменей и ушел, не заплатив за них. Сотрудники торговой точки сообщили об этом в полицию.

Похититель пельменей появился в Екатеринбурге
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