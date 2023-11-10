Собака героически спасла продукты в магазине от вора в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Посетитель магазина набрал в корзинку продукты, однако оплачивать их на кассе не стал, а пошел к выходу. В этот момент его задержала служебная собака, после чего мужчина вернул набранное на место, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Через некоторое время после инцидента к тагильчанку пришли сотрудники полиции. Как оказалось, директор магазина написал на него заявление в правоохранительные органы.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге мужчина, придя в супермаркет, взял несколько пачек замороженных пельменей и ушел, не заплатив за них. Сотрудники торговой точки сообщили об этом в полицию.