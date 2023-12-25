Коммунальщики заплатят жительнице Екатеринбурга 400 тысяч за падение на тротуаре

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Женщине должны выплатить 400 тысяч рублей. Об этом сообщает свердловский облсуд.
Известно, что 24 января екатеринбурженка Галина поскользнулась на тротуаре и травмировалась. Это произошло на улице Кишиневской. Дорога там была покрыта льдом. Кроме того, тротуар не был посыпан песком против гололеда.
После падения женщина была доставлена в больницу. У нее диагностировали сложный перелом ноги и подвывих стопы. Женщина сначала лежала в больнице, а потом еще несколько месяцев провела дома, где продолжала лечение.
Выздоровев, женщина пошла в суд к администрации Железнодорожного района. Она потребовала оплатить ее лечение и выплатить ей моральную компенсацию.
В качестве ответчика суд привлек МБУ «Железнодорожное ДЭУ». Представителей управляющей компании обязали выплатить Галине 400 тысяч рублей. Также ей присудили девять тысяч рублей расходов на лечение.
Коммунальщики пытались оспорить эту сумму и предложили 30 тысяч рублей. Однако суд не поменял своего решения.
Ранее сообщалось, что 110 тысяч отсудил у УК дважды упавший на льду житель Нижнего Тагила. Он подскользнулся на льду около дома.