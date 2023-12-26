tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

60 педагогов Свердловской области получили губернаторские премии

В Свердловской области награждены лучшие учителя

26 декабря 2023, 07:46
Фото: Департамент информационной политики

60 педагогов Свердловской области получили губернаторские премии

В Свердловской области 60 учителям вручили губернаторские премии. Они были им вручены в честь завершения Года педагога и наставника.

Церемония награждения состоялась 25 декабря. Помимо губернаторских премий, учителя получили награды за участие во всероссийских и региональных профессиональных конкурсах.

Фото: Департамент информационной политики

На церемонии был задействован заместитель губернатора Павел Креков. Наград удостоились победители номинации «Мастер года», «Педагог-психолог», «Коррекционный педагог». об этом сообщает департамент информполитики.

Среди награжденных лучшие в номинациях, уже ставшие традиционными: «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Образование без границ» и другие.

Кроме того, на сцене чествовали победителей и призеров региональных и федеральных профконкурсов. Среди них — победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России» преподаватель физики СУНЦ УрФУ Андрей Коновалов.

Отмечается, что в Год педагога и наставника в регионе была проведена программа по кадровому обеспечению образовательной системы.

Ранее портреты легенд системы образования Екатеринбурга разместили на аллее в центре города.

Педагог из Нижнего Тагила победила в инновационной номинации Всероссийского конкурса
Узнать подробнее
Читайте также:
Педагог из Нижнего Тагила заняла 2 место в областном этапе конкурса «Лучшая методика»Известный педагог-дирижер Денис Лонговой внезапно умер в ЕкатеринбургеПочему педагоги увольняются из сельских и городских школ России
#Общество#Свердловская область#Учителя#Образование#Награды#Премии#Номинации#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Сегодня, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Сегодня, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
Вчера, 16:51
«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок
Вчера, 14:56
УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов
Вчера, 15:30
Когда жители Нижнего Тагила будут отдыхать в 2024 году
Вчера, 13:14