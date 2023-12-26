В Свердловской области награждены лучшие учителя

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Церемония награждения состоялась 25 декабря. Помимо губернаторских премий, учителя получили награды за участие во всероссийских и региональных профессиональных конкурсах.
На церемонии был задействован заместитель губернатора Павел Креков. Наград удостоились победители номинации «Мастер года», «Педагог-психолог», «Коррекционный педагог». об этом сообщает департамент информполитики.
Среди награжденных лучшие в номинациях, уже ставшие традиционными: «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Образование без границ» и другие.
Кроме того, на сцене чествовали победителей и призеров региональных и федеральных профконкурсов. Среди них — победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России» преподаватель физики СУНЦ УрФУ Андрей Коновалов.
Отмечается, что в Год педагога и наставника в регионе была проведена программа по кадровому обеспечению образовательной системы.
Ранее портреты легенд системы образования Екатеринбурга разместили на аллее в центре города.