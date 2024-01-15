«Попало в шею»: известны подробности матча в Асбесте, на котором игрок получил травму

Известно, что спортсмен Даниил Невидимов играл за команду «Тюменский Легион». Он сражался против игроков из Асбеста. В какой-то момент спортсмен столкнулся с соперником, упал на лед и не смог встать самостоятельно. К нему подошли другие игроки, чтобы помочь. Однако он поднялся сам и добрался до борта.