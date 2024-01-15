«Попало в шею»: известны подробности матча в Асбесте, на котором игрок получил травму

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму. На вертолете парня доставили в медучреждение в столице региона.
Известно, что спортсмен Даниил Невидимов играл за команду «Тюменский Легион». Он сражался против игроков из Асбеста. В какой-то момент спортсмен столкнулся с соперником, упал на лед и не смог встать самостоятельно. К нему подошли другие игроки, чтобы помочь. Однако он поднялся сам и добрался до борта.
Комментатор прямой трансляции сказал, что «попало парню именно в шею».
Тренер игрока Владимир Воробьев отметил, что два игрока столкнулись. Последствия этого удара оказались серьезными. Прокуратура проводит проверку.
Ранее боксер из Первоуральска скончался во время поединка. Ему было 14 лет. Вскоре после его смерти стало известно, что у него были противопоказания для участия в турнире.