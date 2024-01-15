В разгар зимы более 15 квартир оказались затоплены в Челябинске

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
За последние месяца более 15 квартир оказались затоплены кипятком. Самое первое ЧП произошло в подвале дома на Островского в конце ноября, тогда 12 помещений были затоплены.
Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, представители управляющей компании попробовали решить проблему, но в начале января труба лопнула под крышей. И сейчас аварии стали постоянными.
Жители ждут специалистов по несколько дней, отопление периодически отключается, фиксаторы не выдерживают, трубы рвутся. В результате более 15 квартир оказались не только без отопления, но и затопленными и, соответственно, не пригодными для проживания.
Как сообщают собственники квартир, управляющая компания отправляет только отписки, нет аварийного акта.
Ранее сообщалось, что жителей Заречного эвакуировали, потому что остались без отопления.