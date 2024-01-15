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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Жители Челябинска остаются без отопления на протяжении двух месяцев

В разгар зимы более 15 квартир оказались затоплены в Челябинске

15 января 2024, 09:26

Жители Челябинска остаются без отопления на протяжении двух месяцев

Жители Челябинска уже почти 2 месяца страдают от проблем отопления и вынуждены ждать сантехников по несколько дней.

За последние месяца более 15 квартир оказались затоплены кипятком. Самое первое ЧП произошло в подвале дома на Островского в конце ноября, тогда 12 помещений были затоплены.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, представители управляющей компании попробовали решить проблему, но в начале января труба лопнула под крышей. И сейчас аварии стали постоянными.

Жители ждут специалистов по несколько дней, отопление периодически отключается, фиксаторы не выдерживают, трубы рвутся. В результате более 15 квартир оказались не только без отопления, но и затопленными и, соответственно, не пригодными для проживания.

Как сообщают собственники квартир, управляющая компания отправляет только отписки, нет аварийного акта.

Ранее сообщалось, что жителей Заречного эвакуировали, потому что остались без отопления.

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#Происшествия#Отопление#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Проблемы с отоплением#Камилла Булгакова
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