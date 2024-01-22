«Бил женщин, пил»: соседи дали характеристику отцу умершей малышки в Первоуральске

Отец погибшей 5-месячной девочки в Первоуральске бил дверь соседа битой

Соседи семьи из Первоуральска, в которой скончалась 5-месячная девочка, дали характеристику на ее отца. По их словам, 36-летний разнорабочий бил всех женщин, с которыми жил, а также выпивал.