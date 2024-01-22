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Отец погибшей 5-месячной девочки в Первоуральске бил дверь соседа битой

«Бил женщин, пил»: соседи дали характеристику отцу умершей малышки в Первоуральске

22 января 2024, 09:49
Фото: Midjourney

Отец погибшей 5-месячной девочки в Первоуральске бил дверь соседа битой

Соседи семьи из Первоуральска, в которой скончалась 5-месячная девочка, дали характеристику на ее отца. По их словам, 36-летний разнорабочий бил всех женщин, с которыми жил, а также выпивал.

Кроме того, соседи рассказали, что у Александра есть нацистские татуировки, и что однажды он бил битой в дверь соседа, пишет Е1.

Также, как утверждают соседи, к семье приходили органы опеки, но их не впустили в квартиру.

Он чудовище, ему место в тюрьме, а ей в психушке. Она дура, потому что терпела постоянно избиения, он заставил Таню прыгать со шкафа чтоб вызвать выкидыш, потому что думал, что дочка не его, — рассказала соседка Тамара.

После этого, как утверждает соседка, женщина лежала на сохранении. Ребенка удалось спасти.

Напомним, что 5-месячная девочка задохнулась в своей кроватке, которая была завалена вещами.

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#Происшествия#Первоуральск#Ребенок#Отец#ЧП#Соседи#Первоуральский городской округ#18+#Дарья Сорокина
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