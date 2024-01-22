«Бил женщин, пил»: соседи дали характеристику отцу умершей малышки в Первоуральске

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Кроме того, соседи рассказали, что у Александра есть нацистские татуировки, и что однажды он бил битой в дверь соседа, пишет Е1.
Также, как утверждают соседи, к семье приходили органы опеки, но их не впустили в квартиру.
Он чудовище, ему место в тюрьме, а ей в психушке. Она дура, потому что терпела постоянно избиения, он заставил Таню прыгать со шкафа чтоб вызвать выкидыш, потому что думал, что дочка не его, — рассказала соседка Тамара.
После этого, как утверждает соседка, женщина лежала на сохранении. Ребенка удалось спасти.
Напомним, что 5-месячная девочка задохнулась в своей кроватке, которая была завалена вещами.