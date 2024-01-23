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Published Сегодня, 04:07

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Updated Сегодня, 04:07

Жители Екатеринбурга жалуются на стаю бродячих собак во дворе

Стая собак преследует детей в Екатеринбурге

23 января 2024, 04:07
Фото: Midjourney

Жители Екатеринбурга жалуются на стаю бродячих собак во дворе

Стая бродячих собак набрасывается на детей на улице Алексея Стаханова в Екатеринбурге. Они обосновались в заброшенном недостроенном здании.

Недострой, где гуляет эта стая, находится по пути в спортивную школу. Детям, которые ее посещают, приходится здесь ходить, так как это единственная дорога к спортшколе, пишет Е1.

По словам одной из местных жительниц, не так давно школьнику пришлось залезть на крышу автомобиля, чтобы спастись от псов. Другая женщина рассказала, что на ее сына собаки набросились на перекрестке. От полученной раны у мальчика остался шрам.

Жители неоднократно обращались в мэрию с жалобами на агрессивных собак. В администрации сообщили, что сотрудники службы отлова поймали трех щенков. Также отметили, что можно обратиться с этой проблемой еще раз.

Напомним, 28 июля 2023 года в Тугулыме собака накинулась на семилетнего ребенка. Его родители подали в суд на мэрию, которая не занималась отловом бездомных животных. Суд назначил администрации выплату компенсации в размере 30 тысяч рублей.

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