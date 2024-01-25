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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Найден ответственный за борьбу с пожарами в Свердловской области

Найден ответственный за борьбу с пожарами в Свердловской области

25 января 2024, 07:09
Фото: Midjourney
В Свердловской области разыскали ответственное лицо за борьбу с пожарами. Руководителем Уральской авиабазы охраны лесов станет Александр Петров.

Его тестировали на протяжении полугода — с июня прошлого года, пишет Ура.ру.

Известно, что Петрова на должность директора утвердят в ближайшее время, его заявление уже находится у главы региона. С лета прошлого года он исполнял обязанности руководителя.

Известно, что Александр Петров пришел из «Березовского лесничества», главой которого он был 10 лет. Уходу прошлого руководителя Романа Лежнина предшествовали крупные лесные пожары, в том числе в Сосьве.

После этого для учреждения была закуплена современная техника для пожара тушения на общую сумму 250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что для региона приобрели свыше 30 пожарных машин.

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#Пожар#Свердловская область#Начальник#Александр Петров#Екатеринбург#Лесные пожары#Пожары#Дарья Сорокина
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