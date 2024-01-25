Найден ответственный за борьбу с пожарами в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Его тестировали на протяжении полугода — с июня прошлого года, пишет Ура.ру.
Известно, что Петрова на должность директора утвердят в ближайшее время, его заявление уже находится у главы региона. С лета прошлого года он исполнял обязанности руководителя.
Известно, что Александр Петров пришел из «Березовского лесничества», главой которого он был 10 лет. Уходу прошлого руководителя Романа Лежнина предшествовали крупные лесные пожары, в том числе в Сосьве.
После этого для учреждения была закуплена современная техника для пожара тушения на общую сумму 250 млн рублей.
Ранее сообщалось, что для региона приобрели свыше 30 пожарных машин.