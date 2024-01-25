Не был на поле с мая 2023 года. Полузащитник «Урала» Влут вновь травмировался

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Восстановление игрока «Урала» Рая Влута, который был травмирован весной прошлого года, задерживается из-за нового повреждения, отмечает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.
Сообщается, что полузащитник приехал на сбор клуба в ОАЭ уже с травмой, которую он получил во время каникул, когда самостоятельно готовился к сезону. К слову, спортсмен уже не был на поле почти полгода, когда травмировал голеностоп.
Напомним, что он присоединился к команде летом 2022 года. Его контракт с клубом продолжается до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге выиграл у «Адмирала» со счетом 4:2.