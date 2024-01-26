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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

На Сахалине снегопады завалили первые этажи домов

Циклон на Сахалине парализовал жизнь на острове

26 января 2024, 10:30
Фото: 1MI

На Сахалине снегопады завалили первые этажи домов

На Сахалине из-за обильных снегопадов образовались высокие сугробы, которые уже закрыли первые этажи зданий. Местные жители стали рыть тоннели, чтобы добраться до магазина. Автомобили завалены снегом, а городской транспорт пока не ходит.

В результате жизнь острова оказалась парализована, сообщили журналисты «Новых известий». За два дня здесь выпала месячная норма снега.

По словам местных жителей, сугробы уже подбираются ко вторым этажам зданий. Для посещения магазинов люди выкапывают туннели. Местный аэропорт закрыли, 60 рейсов задержано. Остановлено и движение поездов.

82 школы не работают, также как и все детсады. Крупные супермаркеты открыты, к ним организован подвоз продуктов.

Газ имеется сейчас не во всех домах, а из-за метели наблюдаются перебои с электричеством. В связи с этим многие сидят в темноте. Некоторые уже переживают за отопление.

Отмечается, что по городу можно ездить только на специально оборудованных машинах. Всех людей везут на вездеходах. В больницы попало уже 10 человек. 75 машин пришлось буксировать.

Центральные улицы расчищают, но это затрагивает лишь 180 тысяч человек. Остальные 270 тысяч жителей ожидают, когда непогода закончится.

Ранее в Нижнем Тагиле прогнозировались снежные выходные.

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