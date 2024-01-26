Циклон на Сахалине парализовал жизнь на острове

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В результате жизнь острова оказалась парализована, сообщили журналисты «Новых известий». За два дня здесь выпала месячная норма снега.
По словам местных жителей, сугробы уже подбираются ко вторым этажам зданий. Для посещения магазинов люди выкапывают туннели. Местный аэропорт закрыли, 60 рейсов задержано. Остановлено и движение поездов.
82 школы не работают, также как и все детсады. Крупные супермаркеты открыты, к ним организован подвоз продуктов.
Газ имеется сейчас не во всех домах, а из-за метели наблюдаются перебои с электричеством. В связи с этим многие сидят в темноте. Некоторые уже переживают за отопление.
Отмечается, что по городу можно ездить только на специально оборудованных машинах. Всех людей везут на вездеходах. В больницы попало уже 10 человек. 75 машин пришлось буксировать.
Центральные улицы расчищают, но это затрагивает лишь 180 тысяч человек. Остальные 270 тысяч жителей ожидают, когда непогода закончится.
Ранее в Нижнем Тагиле прогнозировались снежные выходные.