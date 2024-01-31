Челябинец решил заработать и обманул пенсионеров в Свердловской области на 1,5 млн

Мужчина согласился и передал свои данные. Он осознавал, что совершает преступление. Молодой человек прошел регистрацию через интернет и затем ему объяснили подробно, чем занимается курьер. По данным следствия, мужчина в результате совершил пять тяжких преступлений в Нижнем Тагиле, Ирбитском районе и Алапаевске.