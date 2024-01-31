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Челябинец обманул пенсионеров в Свердловской области на 1,5 млн рублей

Челябинец решил заработать и обманул пенсионеров в Свердловской области на 1,5 млн

31 января 2024, 07:58

Челябинец обманул пенсионеров в Свердловской области на 1,5 млн рублей

21-летний житель Челябинской области решил заработать быстрые деньги. В мессенджере он получил предложение о работе в качестве курьера. Он должен был похищать деньги у граждан.

Мужчина согласился и передал свои данные. Он осознавал, что совершает преступление. Молодой человек прошел регистрацию через интернет и затем ему объяснили подробно, чем занимается курьер. По данным следствия, мужчина в результате совершил пять тяжких преступлений в Нижнем Тагиле, Ирбитском районе и Алапаевске.

Во всех случаях жертвами стали пенсионерки, которым звонили «правоохранители» и сообщали, что их родственник попал в ДТП. В общей сложности женщины отдали 1,5 млн рублей. Курьер при этом отправлял деньги мошенникам, а часть оставлял себе. На данный момент дело передано в Дзержинский районный суд, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, ранее руководитель одной из спортшкол Нижнего Тагила отдал мошенникам 305 тысяч рублей.

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#Нижний Тагил#Алапаевск#Пенсионеры#Криминал#Ирбит#Обман#Мошенники#Курьер#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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