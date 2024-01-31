Челябинец решил заработать и обманул пенсионеров в Свердловской области на 1,5 млн

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Мужчина согласился и передал свои данные. Он осознавал, что совершает преступление. Молодой человек прошел регистрацию через интернет и затем ему объяснили подробно, чем занимается курьер. По данным следствия, мужчина в результате совершил пять тяжких преступлений в Нижнем Тагиле, Ирбитском районе и Алапаевске.
Во всех случаях жертвами стали пенсионерки, которым звонили «правоохранители» и сообщали, что их родственник попал в ДТП. В общей сложности женщины отдали 1,5 млн рублей. Курьер при этом отправлял деньги мошенникам, а часть оставлял себе. На данный момент дело передано в Дзержинский районный суд, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, ранее руководитель одной из спортшкол Нижнего Тагила отдал мошенникам 305 тысяч рублей.