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В Свердловской области в глухие села отправят пять новых продуктовых автолавок

Евгений Куйвашев выделил 13 млн на автолавки для труднодоступных районов региона

31 января 2024, 11:58
Фото: 1MI

В Свердловской области в глухие села отправят пять новых продуктовых автолавок

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил деньги, чтобы доставлять на автолавках продукты в труднодоступные районы.

Обеспечивать население труднодоступных деревень продуктами власти региона планируют с помощью специальных мобильных автолавок. На эти цели из областного бюджета направят 13 миллионов рублей, постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Еду и прочие предметы первой необходимости будут получать жители пяти районов — Алапаевского, Артинского, Байкаловского, Ирбитского и Тугулымского, подтвердили в правительстве.

Доставка с помощью автолавок хорошо зарекомендовала себя — жители счастливы. Так, в деревне Буланово Ирбитского района не было магазина более трех лет, сегодня проблему с продуктами удалось решить.

В 2023 году из бюджета региона на покупку автолавок было потрачено 11 миллионов рублей.

Ранее замглавы региона Азат Салихов на совещании по проведению президентской избирательной кампании потребовал обеспечить возможность голосования для всех без исключения жителей, даже в труднодоступных населенных пунктах.

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#Свердловская область#Продукты#Евгений Куйвашев#Машины#Екатеринбург#Евгения Сафина#Муниципалитеты#Свердловчане
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