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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Названы лучшие места для отдыха в горах в России

Топ-5 мест для отдыха в горах в России

2 февраля 2024, 07:35
Фото: 1MI

Названы лучшие места для отдыха в горах в России

В России есть множество интересных и живописных мест для отдыха, в том числе в горах.

Подборку интересных мест собрало издание Newia.

Отдохнуть можно на Кавказских Минеральных Водах — это пользующийся спросом курортный район. Здесь можно насладиться красотой природы и окунуться в целебные источники. Тут есть комфортные отели, спа-центры. Также тут популярны походы и верховая езда.

Кроме того, отдохнуть можно в Алтайском крае. Это живописный уголок с красивыми парками. Здесь также распространено катание на лошадях. Кроме того, можно полюбоваться на горы и водоемы, погулять по живописным тропам.

Любят туристы и Карелию за красивые леса и озера. Здесь распространены походы по горам Кольского полуострова. Кроме того, можно насладиться самым высоким водопадом Европы.

Поехать можно и в Саяны. Это горный хребет в Южной Сибири. Здесь популярен активный отдых. Это горный туризм, катание на сноуборде и лыжах.

Есть еще одно интересное место — это горная вершина в Северном Кавказе — Казбек. Здесь можно отправиться на восхождение на Казбек или просто насладиться пейзажами. Привлекают туристов и местные церкви.

Не стоит забывать, что в горах стоит соблюдать определенные правила безопасности. Так, не нужно игнорировать предупреждения от спасателей. Кроме того, не нужно отклоняться от трасс и маршрутов.

Следует следить за погодой и подстраиваться под нее. Важна правильная экипировка. Кроме того, не стоит подвергать себя неоправданным рискам.

Напомним, что в прошлом году внимание туристов к Свердловской области увеличилось.

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#Свободное время#Россия#Отдых#Северный Кавказ#Природа#Водопад#Горы#Алтайский край#Лыжи#Отели#Походы#Курорт#Пейзажи#Екатеринбург#Леса#Дарья Сорокина
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