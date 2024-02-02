Топ-5 мест для отдыха в горах в России

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Подборку интересных мест собрало издание Newia.
Отдохнуть можно на Кавказских Минеральных Водах — это пользующийся спросом курортный район. Здесь можно насладиться красотой природы и окунуться в целебные источники. Тут есть комфортные отели, спа-центры. Также тут популярны походы и верховая езда.
Кроме того, отдохнуть можно в Алтайском крае. Это живописный уголок с красивыми парками. Здесь также распространено катание на лошадях. Кроме того, можно полюбоваться на горы и водоемы, погулять по живописным тропам.
Любят туристы и Карелию за красивые леса и озера. Здесь распространены походы по горам Кольского полуострова. Кроме того, можно насладиться самым высоким водопадом Европы.
Поехать можно и в Саяны. Это горный хребет в Южной Сибири. Здесь популярен активный отдых. Это горный туризм, катание на сноуборде и лыжах.
Есть еще одно интересное место — это горная вершина в Северном Кавказе — Казбек. Здесь можно отправиться на восхождение на Казбек или просто насладиться пейзажами. Привлекают туристов и местные церкви.
Не стоит забывать, что в горах стоит соблюдать определенные правила безопасности. Так, не нужно игнорировать предупреждения от спасателей. Кроме того, не нужно отклоняться от трасс и маршрутов.
Следует следить за погодой и подстраиваться под нее. Важна правильная экипировка. Кроме того, не стоит подвергать себя неоправданным рискам.
Напомним, что в прошлом году внимание туристов к Свердловской области увеличилось.