Ядовитое облако, подорожавший борщ, первые электробусы и круглосуточная уборка дорог

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Аномальные снегопады заставили дорожников в Нижнем Тагиле перейти на круглосуточный режим работы. Снегоуборочную технику можно встретить на улицах утром, днем и вечером. Снег вывозится из города тысячами тонн. Однако зима продолжает испытывать терпение горожан и коммунальщиков: снег все идет, а циклон «Ольга», пик которого пришелся на 8 февраля, не спешит покидать Урал.
Нижний Тагил накрыло ядовитое облако. По итогам замеров превышенными оказались уровни оксида азота и сероводорода. Посты УГСМ трижды фиксировали высокий уровень вредных веществ. Такими же были показатели замеров, сделанных с помощью газоанализатора, которые провел TagilCity. Жители Алтайского микрорайона и Тагилстроя жаловались на неприятные запахи все последние дни.
В Нижнем Тагиле начали тестировать электробус «Генерал», рассказал мэр Владислав Пинаев. Новые машины планируется использовать на городских маршрутах, что позволит снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Электробусы будут обкатывать 10 дней. После этого они, по предварительной информации, выйдут на маршрут ТРЦ «Кит» — УВЗ.
А нижнетагильские дорожные строители тем временем ищут себе умного начальника. В «Тагилдорстрое» открыли новую вакансию начальника дорожного участка, который «лучше нас знает, как выполнять работу». Соискателю предлагают взять в подчинение «суперкоманду в оранжевых робах», а от себя предлагают непрерывный стресс, ненормированный график, много пыли, снега и асфальта.
За последнюю неделю в Свердловской области подорожал борщевой набор. Увеличились цены на все без исключения овощи, которые входят в состав. Так, свекла подросла сразу на 5%, морковь на 3,45%, капуста и лук — примерно на 1,5%. А вот картошка лишь немного сдала свои позиции — рост всего на 0,16%. Вслед за овощами «подтянулись» и другие продукты: выросли цены на гречу, макароны, сахар и молоко.