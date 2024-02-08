Ядовитое облако, подорожавший борщ, первые электробусы и круглосуточная уборка дорог

За последнюю неделю в Свердловской области подорожал борщевой набор. Увеличились цены на все без исключения овощи, которые входят в состав. Так, свекла подросла сразу на 5%, морковь на 3,45%, капуста и лук — примерно на 1,5%. А вот картошка лишь немного сдала свои позиции — рост всего на 0,16%. Вслед за овощами «подтянулись» и другие продукты: выросли цены на гречу, макароны, сахар и молоко.