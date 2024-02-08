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Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 18:01

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Ядовитое облако, подорожавший борщ, первые электробусы и круглосуточная уборка дорог

Ядовитое облако, подорожавший борщ, первые электробусы и круглосуточная уборка дорог

8 февраля 2024, 16:49
Фото: Изображение Midjourney
Нижний Тагил накрыли вредные выбросы. Дорожники чистят дороги от снега и днем, и ночью, чтобы новенькие электробусы могли беспрепятственно ездить по улицам. Борщевой набор в Свердловской области подорожал, а в «Тагилдорстрое» ищут необычного специалиста. Итоги 8 февраля в Нижнем Тагиле и области.
Видео: tagilcity.ru

Аномальные снегопады заставили дорожников в Нижнем Тагиле перейти на круглосуточный режим работы. Снегоуборочную технику можно встретить на улицах утром, днем и вечером. Снег вывозится из города тысячами тонн. Однако зима продолжает испытывать терпение горожан и коммунальщиков: снег все идет, а циклон «Ольга», пик которого пришелся на 8 февраля, не спешит покидать Урал.

Расчистка дорог во время аномальных снегопадов идет в Нижнем Тагиле круглосуточно
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Нижний Тагил накрыло ядовитое облако. По итогам замеров превышенными оказались уровни оксида азота и сероводорода. Посты УГСМ трижды фиксировали высокий уровень вредных веществ. Такими же были показатели замеров, сделанных с помощью газоанализатора, которые провел TagilCity. Жители Алтайского микрорайона и Тагилстроя жаловались на неприятные запахи все последние дни.

Сероводород и оксид азота: 6 февраля Нижний Тагил накрыли вредные выбросы
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В Нижнем Тагиле начали тестировать электробус «Генерал», рассказал мэр Владислав Пинаев. Новые машины планируется использовать на городских маршрутах, что позволит снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Электробусы будут обкатывать 10 дней. После этого они, по предварительной информации, выйдут на маршрут ТРЦ «Кит» — УВЗ.

В Нижнем Тагиле началось тестирование электробуса «Генерал»
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А нижнетагильские дорожные строители тем временем ищут себе умного начальника. В «Тагилдорстрое» открыли новую вакансию начальника дорожного участка, который «лучше нас знает, как выполнять работу». Соискателю предлагают взять в подчинение «суперкоманду в оранжевых робах», а от себя предлагают непрерывный стресс, ненормированный график, много пыли, снега и асфальта.

«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
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За последнюю неделю в Свердловской области подорожал борщевой набор. Увеличились цены на все без исключения овощи, которые входят в состав. Так, свекла подросла сразу на 5%, морковь на 3,45%, капуста и лук — примерно на 1,5%. А вот картошка лишь немного сдала свои позиции — рост всего на 0,16%. Вслед за овощами «подтянулись» и другие продукты: выросли цены на гречу, макароны, сахар и молоко.

Борщевой набор снова подорожал в Свердловской области
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Расчистка дорог во время аномальных снегопадов идет в Нижнем Тагиле круглосуточно
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