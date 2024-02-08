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Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Мотогонки состоятся в Верхней Салде

Жители Верхней Салды примут участие в мотогонках

8 февраля 2024, 05:11
Фото: Midjourney

Мотогонки состоятся в Верхней Салде

Состязания «Супер Спидвей» будут проходить в Верхней Салде 10 февраля 2024 года.

Участники мероприятия устроят гонки по овальному 400-метровому треку. В гонках будут задействованы как мотоциклы с коляской, так и квадроциклы, рассказали в группе ВКонтакте «ВСалде».

Въезжать на место проведения гонок нужно через совхоз. Посетителям также рекомендуется следовать указателям.

Напомним, в Нижнем Тагиле состоялся областной чемпионат на лыжной базе «Спартак». В спортивных состязаниях приняли участие лучшие спортсмены региона разных возрастов. После завершения мероприятия прошло награждение победителей.

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