Жители Верхней Салды примут участие в мотогонках

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Участники мероприятия устроят гонки по овальному 400-метровому треку. В гонках будут задействованы как мотоциклы с коляской, так и квадроциклы, рассказали в группе ВКонтакте «ВСалде».
Въезжать на место проведения гонок нужно через совхоз. Посетителям также рекомендуется следовать указателям.
Напомним, в Нижнем Тагиле состоялся областной чемпионат на лыжной базе «Спартак». В спортивных состязаниях приняли участие лучшие спортсмены региона разных возрастов. После завершения мероприятия прошло награждение победителей.