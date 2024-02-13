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Студенты в Екатеринбурге дали новую жизнь фрагментам метеорита

Студенты в Екатеринбурге создали 3D-модель метеорита, упавшего 11 лет назад

13 февраля 2024, 10:59
Фото: Ура.ру

Студенты в Екатеринбурге дали новую жизнь фрагментам метеорита

Студенты вместе с преподавателями горного университета в Екатеринбурге спроектировали 3D-модель метеорита, который рухнул в Челябинской области 15 февраля 2013 года.

Учащиеся совместно с сотрудниками вуза решили сделать модель метеорита с помощью оцифровки. Технологию создания осуществили с помощью использования фотограмметрии, пишет Ура.ру.

По словам одного из разработчиков — студента Ильи Костылева, объект фотографируется с разных ракурсов. На фотографии программа ищет точки, по которым создается модель. На нее наносится текстура метеорита.

Части метеорита будут выставлены в музее учебного учреждения. У посетителей будет возможность их посмотреть и потрогать.

Напомним, школьники в Свердловской области создали беспилотник, который можно использовать под водой.

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