Студенты в Екатеринбурге создали 3D-модель метеорита, упавшего 11 лет назад

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Учащиеся совместно с сотрудниками вуза решили сделать модель метеорита с помощью оцифровки. Технологию создания осуществили с помощью использования фотограмметрии, пишет Ура.ру.
По словам одного из разработчиков — студента Ильи Костылева, объект фотографируется с разных ракурсов. На фотографии программа ищет точки, по которым создается модель. На нее наносится текстура метеорита.
Части метеорита будут выставлены в музее учебного учреждения. У посетителей будет возможность их посмотреть и потрогать.
Напомним, школьники в Свердловской области создали беспилотник, который можно использовать под водой.