Опасные детские и спортивные площадки в Екатеринбурге демонтировали

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Известно, что местные жители самостоятельно установили площадки в зонах теплосетей: игровой комплексы, футбольные ворота, качели, скамейки и песочницу.
В связи с этим суд обязал УК убрать игровые и спортивные комплексы, рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
После решения суда сотрудники коммунальных служб убрали площадки и пообещали, что они вскоре будут установлены в безопасном месте.
Напомним, в Нижнем Тагиле будут сносить недостроенную детскую многопрофильную клинику. Здание находится на Черноисточинском шоссе.