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Опасные спортплощадки и детские площадки в Екатеринбурге были снесены

Опасные детские и спортивные площадки в Екатеринбурге демонтировали

15 февраля 2024, 07:00
Фото: 1MI

Опасные спортплощадки и детские площадки в Екатеринбурге были снесены

В Екатеринбурге убрали спортивные и детские площадки, которые представляли собой опасность, на улицах Бажова и Студенческой.

Известно, что местные жители самостоятельно установили площадки в зонах теплосетей: игровой комплексы, футбольные ворота, качели, скамейки и песочницу.

В связи с этим суд обязал УК убрать игровые и спортивные комплексы, рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

После решения суда сотрудники коммунальных служб убрали площадки и пообещали, что они вскоре будут установлены в безопасном месте.

Напомним, в Нижнем Тагиле будут сносить недостроенную детскую многопрофильную клинику. Здание находится на Черноисточинском шоссе.

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#Общество#Суд#Теплосети#УК#Спортивная площадка#Снос#Демонтаж#Детская площадка#Решение суда#Ворота#Скамейки#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Песочница
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